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СНГ 09.04.2019 11:14

Президент Казахстана обсудил общественно-политические вопросы с представителями ключевых партий страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями ключевых партий страны, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (партия власти - ИФ-К) Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азата Перуашева, секретаря Центрального Комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня", - отмечается в сообщении.

Накануне президент также принял глав правительства, палат парламента и Конституционного совета страны.

Ряд казахстанских политологов ранее высказывали мнение о вероятности проведении внеочередных президентских выборов в июне 2019 года.

Во вторник президент Казахстана К.Токаев выступит с обращением к согражданам, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня 9 апреля т.г. в 13:00 по времени города Нур-Султан (10:00 мск) в эфире республиканских телеканалов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам страны", - говорится в сообщении.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИИ, ВСТРЕЧА


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