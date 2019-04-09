Глава Минэнерго Казахстана вновь подчеркнул, что решение о строительстве АЭС в стране будет принято после общественного обсуждения

Окончательное решение о строительстве АЭС в Казахстане будет приниматься с учетом мнения жителей страны, заявил во вторник глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
"Понимаем, что сейчас такая острая полемика в нашем обществе происходит. Это, конечно, (...) из-за фобий, связанных с наследием семипалатинского ядерного полигона. Многострадальное население, конечно, обладает генной памятью на этот счет. Если будет принято решение, в соответствии с законом, в любом случае, во-первых, общественное мнение будет учитываться. Будут проведены общественные слушания", - заявил К.Бозумбаев, видеокомментарий которого опубликован на странице телерадиокомплекса президента Казахстана в социальных сетях.
Также будут проведены консультации с местными властями, добавил глава Минэнерго Казахстана.
Как сообщалось, 3 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.
"То, что сказал Владимир Владимирович Путин, это всего лишь пожелание российской стороны. Мы будем информировать наше общество, и этот вопрос будет на контроле как у руководства правительства, так и главы государства", - заявил глава Минэнерго в видеокомментарии.
4 апреля заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил журналистам, что окончательное решение о строительстве в Казахстане атомной электростанции пока не принято, но возможным местом строительства может стать поселок Улкен в Алматинской области и площадка в Курчатове в Восточно-Казахстанской области.
В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в ходе дискуссии о казахстанско-российских отношениях в Астане заявлял, что российская сторона ожидает скорого принятия решения о строительстве в Казахстане АЭС, рассчитывает, что ее строительство будет доверено госкорпорации "Росатом". "Мы надеемся, что будет принято вскоре решение о строительстве в вашей стране атомной электростанции, которую, как мы надеемся, будет возводить "Росатом", - говорил посол.
В сентябре 2017 года министр энергетики Казахстана К.Бозумбаев заявлял журналистам, что Казахстан сможет принять решение о необходимости строительства АЭС в стране только после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта в 2018 году. "Предполагаем, что до конца года "Казатомпром" должен начать разрабатывать, наконец, ТЭО. Мы сейчас в министерстве работаем над тем, что они запросили у нас данные. После разработки ТЭО в следующем году мы сможем сказать - да или нет. Результаты ТЭО покажут, быть ли атомной станции или нет", - говорил тогда министр.
Впервые планы построить АЭС в Казахстане (тогда ее предполагалось разместить близ озера Балхаш) были обнародованы в 1998 году. Однако в обществе эти планы были восприняты крайне негативно, и работы по разработке проекта были фактически свернуты.
В ноябре 2006 года правительство страны приняло постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области (на западе страны) в 10 км от Актау на базе бывшего атомного энергокомбината (МАЭК). Сейчас это производство ликвидировано, топливо утилизируется, а сам комбинат передан в состав "Казатомпрома". При этом было решено строить АЭС на базе реакторов средней мощности ВБЭР-300 российского и европейского производства.
Разработку ТЭО и обоснования инвестиций проекта АЭС российские специалисты были готовы завершить в 2009 году. Однако в феврале 2009 года правительство республики приостановило проект до урегулирования с Россией вопросов о передаче интеллектуальной собственности. Затем в список возможных площадок для строительства АЭС был добавлен Курчатов, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.
В конце мая 2014 года Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС в Курчатове. Проект предусматривал строительство АЭС с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью от 300 МВт до 1200 МВт. Согласно документу, стороны также намеревались сотрудничать в вопросе обеспечения АЭС ядерным топливом с возможностью производства его или компонентов на территории Казахстана.
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