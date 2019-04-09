Досрочные выборы должны снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики Казахстана - Токаев

Казахстану нужны досрочные президентские выборы, чтобы снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики, заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность", - сказал К.Токаев в своем обращении, которое транслировалось в эфире республиканских каналов во вторник.
"К тому же, обстановка в мире меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики", - добавил он.
Ранее во вторник К.Токаев сообщил, что внеочередные выборы в Казахстане пройдут 9 июня.
Президент Казахстана призвал всех граждан страны ответственно отнестись к предстоящим внеочередным президентским выборам.
"Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: "Созидание будет там, где есть единство". Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи", - сказал К.Токаев в обращении.
Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.
Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.
Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.
Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку
Тоноян действует против правительства Пашиняна – Минобороны Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Ипотечные кредиты по линии АИКГФ в I квартале получили около 800 семей в Азербайджане
Уставный фонд АИКГФ увеличен до 566 млн манатов
Туркомпании из Саудовской Аравии и ОАЭ ознакомятся с потенциалом туризма Азербайджана
Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну
Президент Алиев подарил квартиру родителям 10-миллионного жителя Азербайджана
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне
В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»