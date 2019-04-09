Досрочные выборы должны снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики Казахстана - Токаев

Казахстану нужны досрочные президентские выборы, чтобы снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики, заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность", - сказал К.Токаев в своем обращении, которое транслировалось в эфире республиканских каналов во вторник.

"К тому же, обстановка в мире меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики", - добавил он.

Ранее во вторник К.Токаев сообщил, что внеочередные выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

Президент Казахстана призвал всех граждан страны ответственно отнестись к предстоящим внеочередным президентским выборам.

"Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: "Созидание будет там, где есть единство". Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи", - сказал К.Токаев в обращении.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.