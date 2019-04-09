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Регион 09.04.2019 12:33

Избирком Турции отказался проводить пересчет голосов на избирательных участках Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции во вторник ответила отказом на запрос правящей партии Турции о пересчете голосов на выборах в местные органы власти со всех избирательных участков Стамбула, сообщают западные СМИ.

Накануне президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил о фальсификации результатов выборов в Стамбуле, что может привести к проведению новых выборов, после того, как оппозиция получила в крупнейшем турецком городе большинство голосов.

Высшая избирательная комиссия согласилась пересчитать голоса из 51 урны, которые были размещены в 21 районе города, сообщил представитель избиркома Реджеп Озил. В каждой из урн содержатся по 350 голосов граждан.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз заявил, что партия намерена оспорить данное решение избиркома.

По итогам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, правящая Партия справедливости и развития потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦИК, СТАМБУЛ, ПЕРЕСЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]