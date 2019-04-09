Избирком Турции отказался проводить пересчет голосов на избирательных участках Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции во вторник ответила отказом на запрос правящей партии Турции о пересчете голосов на выборах в местные органы власти со всех избирательных участков Стамбула, сообщают западные СМИ.

Накануне президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил о фальсификации результатов выборов в Стамбуле, что может привести к проведению новых выборов, после того, как оппозиция получила в крупнейшем турецком городе большинство голосов.

Высшая избирательная комиссия согласилась пересчитать голоса из 51 урны, которые были размещены в 21 районе города, сообщил представитель избиркома Реджеп Озил. В каждой из урн содержатся по 350 голосов граждан.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз заявил, что партия намерена оспорить данное решение избиркома.

По итогам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, правящая Партия справедливости и развития потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле.