Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.04.2019 13:29

Назарбаев заявил, что в Казахстане обеспечен мирный транзит власти

В Казахстане обеспечен мирный транзит власти, теперь необходимо обеспечить неизменность внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами страны, заявил первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев на встрече с главой МИД республики Бейбутом Атамкуловым.

"В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное - неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы канцелярии первого президента Казахстана.

Он также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

"В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме "Один пояс, один путь". Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь глава МИД Казахстана подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.

"Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает Ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь, в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Б.Атамкулов, слова которого приводятся в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВЛАСТЬ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Меркель высоко оценила вклад Назарбаева в углубление казахстанско-немецкого сотрудничества Назарбаев сохранит за собой пост главы СБ Казахстана и партии "Нур Отан" Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса Мир должен противостоять нарушению ДРСМД - Назарбаев Назарбаев в обращении к Конституционному совету просит уточнить основания для досрочного прекращения полномочий президента Назарбаев обратился в Конституционный совет Казахстана за разъяснением статьи о полномочиях президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]