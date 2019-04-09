Назарбаев заявил, что в Казахстане обеспечен мирный транзит власти

В Казахстане обеспечен мирный транзит власти, теперь необходимо обеспечить неизменность внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами страны, заявил первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев на встрече с главой МИД республики Бейбутом Атамкуловым.

"В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное - неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы канцелярии первого президента Казахстана.

Он также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

"В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме "Один пояс, один путь". Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь глава МИД Казахстана подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.

"Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает Ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь, в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Б.Атамкулов, слова которого приводятся в сообщении.