Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял во вторник нового временного поверенного в делах Черногории в Баку Желко Радуловича, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ж.Радулович вручил П.Мирзазаде письмо МИД Черногории об открытии дипломатического ведомства в Азербайджане.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Черногорией.
«П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности», - отмечает МИД.
Ф.Исазаде
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