Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял во вторник нового временного поверенного в делах Черногории в Баку Желко Радуловича, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ж.Радулович вручил П.Мирзазаде письмо МИД Черногории об открытии дипломатического ведомства в Азербайджане.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Черногорией.

«П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности», - отмечает МИД.

Ф.Исазаде