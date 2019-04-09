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Внешняя политика 09.04.2019 14:13

Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял во вторник нового временного поверенного в делах Черногории в Баку Желко Радуловича, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ж.Радулович вручил П.Мирзазаде письмо МИД Черногории об открытии дипломатического ведомства в Азербайджане.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Черногорией.

«П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности», - отмечает МИД.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ДИПЛОМАТ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]