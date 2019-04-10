БТА установит «вафельные разметки» на 74 перекрестках в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) начало реализацию пилотного проекта по обновлению дорожной инфраструктуры 74 столичных перекрестков, отмечается в сообщении БТА.

«Первый этап проекта охватит 20 столичных перекрестков с улицами М.Физули, Ш.Бадалбейли, М.Алиев, Р.Бейбудова, С.Вугруна, Д.Алиева, С.Рагимова и проспекта Бюль-Бюля. Работы по проекту включают установку новых дорожных знаков, инспекцию парковочных мест, усовершенствование направлений движения и установку "вафельных разметок" в нужных местах", - отмечается в информации.

По данным БТА, в соответствии с проектом "вафельная разметка" уже установлена на пересечении улиц М.Физули и С.Вургуна. Аналогичные работы продолжаются и на других перекрестках.

«Всего пилотный проект охватит 74 перекрестка, что в значительной степени улучшит движение автотранспорта на улицах и проспектах в центре Баку», - говорится в информации.

Как сообщалось, "вафельная разметка" была испытана в Лондоне в 1967 году и в настоящее время успешно применяется во многих странах Европы, в США и в странах Азии. Это - яркая сетка из жёлтых диагональных линий, обозначающая границы перекрёстка, которые нельзя пересекать в случае затора.

Н.Аббасова