Британский парламент в итоге одобрит сделку по Brexit, считает глава Минфина ФРГ

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц в среду выразил уверенность, что парламент Великобритании в конечном счете одобрит соглашение по Brexit.
"Я все еще уверен, что в парламенте будет большинство тех, кто согласится на договор между Европейским союзом и Великобританией", - сказал О.Шольц в среду американскому телеканалу CNBC.
По его словам, переговоры между правительством Великобритании и оппозиционной Лейбористской партией благотворны как для Европы, так и для Великобритании.
В среду 10 апреля лидеры 27 стран ЕС обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit.
Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.
В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно еще одно продление сроков Brexit.
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