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Туризм 10.04.2019 14:23

Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку

Пакистанский посол в Баку Саид Хан Мохманд отмечает существенное увеличение турпотока в Азербайджан из Пакистана за последние несколько лет.

«В 2016 году Азербайджан посетили 3 тыс., в 2017 году – 17 тыс., а в прошлом году – 22 тыс. граждан Пакистана», - сказал С.Х.Мохманд агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, к сентябрю текущего года турпоток из Пакистана в Азербайджан ожидается на уровне 32 тыс. человек. «Таким образом, турпоток более чем в 10 раз превысит показатель за весь 2016 год», - подчеркнул посол.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАКИСТАН, ТУРПОТОК, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]