Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку

Пакистанский посол в Баку Саид Хан Мохманд отмечает существенное увеличение турпотока в Азербайджан из Пакистана за последние несколько лет.

«В 2016 году Азербайджан посетили 3 тыс., в 2017 году – 17 тыс., а в прошлом году – 22 тыс. граждан Пакистана», - сказал С.Х.Мохманд агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, к сентябрю текущего года турпоток из Пакистана в Азербайджан ожидается на уровне 32 тыс. человек. «Таким образом, турпоток более чем в 10 раз превысит показатель за весь 2016 год», - подчеркнул посол.

Р.Бабаев