Крупный производитель муки в Азербайджане снизил оптовые цены на продукцию

ООО "Karat Holding" снизило оптовую стоимость продажи 50-килограммового мешка муки на 1,9%, говорится в сообщении компании.
"Снижение цен на импортируемую пшеницу позволило понизить оптовую стоимость 50 килограммового мешка муки "Кармен" с 25,95 манатов до 25,45 манатов", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, снижение оптовых цен приведет к сокращению и розничных цен на муку.
Karat Holding является одним из крупнейших производителей в Азербайджане и импортеров в республику муки, гречки, макарон и другой продукции.
А.Мамедов
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