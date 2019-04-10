Крупный производитель муки в Азербайджане снизил оптовые цены на продукцию

ООО "Karat Holding" снизило оптовую стоимость продажи 50-килограммового мешка муки на 1,9%, говорится в сообщении компании.

"Снижение цен на импортируемую пшеницу позволило понизить оптовую стоимость 50 килограммового мешка муки "Кармен" с 25,95 манатов до 25,45 манатов", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, снижение оптовых цен приведет к сокращению и розничных цен на муку.

Karat Holding является одним из крупнейших производителей в Азербайджане и импортеров в республику муки, гречки, макарон и другой продукции.

А.Мамедов