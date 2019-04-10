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Дальнее зарубежье 10.04.2019 19:29

Результаты выборов в Израиле не играют никакой роли для палестинцев - ХАМАС

Разницы между израильскими партиями, принявшими накануне участие в парламентских выборах в Израиле, для палестинцев нет, заявил один из лидеров ХАМАС Халил аль-Хайя.

"Все партии для нас на одно лицо - речь идет об оккупации (палестинских территорий - ИФ)", - цитирует его слова агентство Associated Press.

По его словам, ХАМАС будет стремиться к "завершению оккупации и достижению целей национального характера".

Ранее стало известно, что по итогам парламентских выборов после обработки 80% избирательных бюллетеней "Ликуд" набирает 27% голосов. В то время как оппозиционный блок Бенни Ганца "Кахоль-Лаван" - 25,9%.

Далее следуют ШАС (6%), "Яхадут ха-Тора" (5,4%), лейбористы (4,4%), "Наш дом Израиль" (4,3%), "Хадаш-Тааль" (4,2%), Союз правых партий, "Мерец" и "Кулану" (3,6% соответственно).

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]