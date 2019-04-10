Результаты выборов в Израиле не играют никакой роли для палестинцев - ХАМАС

Разницы между израильскими партиями, принявшими накануне участие в парламентских выборах в Израиле, для палестинцев нет, заявил один из лидеров ХАМАС Халил аль-Хайя.
"Все партии для нас на одно лицо - речь идет об оккупации (палестинских территорий - ИФ)", - цитирует его слова агентство Associated Press.
По его словам, ХАМАС будет стремиться к "завершению оккупации и достижению целей национального характера".
Ранее стало известно, что по итогам парламентских выборов после обработки 80% избирательных бюллетеней "Ликуд" набирает 27% голосов. В то время как оппозиционный блок Бенни Ганца "Кахоль-Лаван" - 25,9%.
Далее следуют ШАС (6%), "Яхадут ха-Тора" (5,4%), лейбористы (4,4%), "Наш дом Израиль" (4,3%), "Хадаш-Тааль" (4,2%), Союз правых партий, "Мерец" и "Кулану" (3,6% соответственно).
Баку и Москва обсудили новые проекты в сфере ВТС
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
США не удалось отговорить Германию от участия в проекте "Северный поток-2", признал Помпео
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Катар
Материальную помощь на 1,142 млн. манатов получили 159 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»