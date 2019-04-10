Баку и Москва обсудили новые проекты в сфере ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол РФ в Баку Михаил Бочарников обсудили вопросы сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной, военно-образовательной, военно-медицинской сфере, а также новые проекты в области военно-технического сотрудничества, направленные на усиление боеспособности азербайджанской армии»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по организации рабочих встреч между делегациями министерств обороны двух стран, проведению совместных военных учений, продолжению взаимных визитов военных кораблей обеих стран на Каспийском море.

В рамках встречи, М.Бочарников представил З.Гасанову нового военного атташе России в Азербайджане полковника Андрея Алексенцева. «Министр поздравил А.Алексенцева с началом деятельности в Азербайджане, пожелал успехов в деле расширения военного сотрудничества между Баку и Москвой»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде