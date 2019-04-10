Баку и Москва обсудили новые проекты в сфере ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол РФ в Баку Михаил Бочарников обсудили вопросы сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества.
«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной, военно-образовательной, военно-медицинской сфере, а также новые проекты в области военно-технического сотрудничества, направленные на усиление боеспособности азербайджанской армии»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по организации рабочих встреч между делегациями министерств обороны двух стран, проведению совместных военных учений, продолжению взаимных визитов военных кораблей обеих стран на Каспийском море.
В рамках встречи, М.Бочарников представил З.Гасанову нового военного атташе России в Азербайджане полковника Андрея Алексенцева. «Министр поздравил А.Алексенцева с началом деятельности в Азербайджане, пожелал успехов в деле расширения военного сотрудничества между Баку и Москвой»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
США не удалось отговорить Германию от участия в проекте "Северный поток-2", признал Помпео
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Катар
Материальную помощь на 1,142 млн. манатов получили 159 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Макрон заявляет, что еще не принял решение по вопросу о продлении срока Brexit
США готовят проект резолюции СБ ООН о законности правительства Гуайдо - Пенс
Трамп призывает изучить обстоятельства, давшие старт расследованию спецпрокурора США Мюллера
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»