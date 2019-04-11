Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе учений в прифронтовой зоне отработали боевые стрельбы

Дислоцированные в прифронтовой зоне ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В ходе учений артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения, и, заняв огневые позиции, выполнили боевые стрельбы», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев