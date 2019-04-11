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Дальнее зарубежье 11.04.2019 15:30

Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за нарушения им международных законов - президент

Эквадор лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве за нарушение международных договоров и "агрессивное поведение", заявил президент страны Ленин Морено.

"Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и, в особенности, нарушения международных договоров, довели ситуацию до той точки, когда убежище для Ассанжа неприемлемо и не представляется возможным", - говорится в видеообращении, опубликованном в четверг на его аккаунте в Twitter.

При этом он напомнил, что "Эквадор - это щедрая страна с распростёртыми объятиями".

"Наше правительство уважает принципы международного права и институт, которым является право на получение убежища", - сказал Л.Морено.

Ранее стало известно, что полиция Лондона арестовала основателя Wikileaks Дж.Ассанжа.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указано в заявлении полиции.

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Тэги: ЭКВАДОР, ПРЕЗИДЕНТ, АССАНЖ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]