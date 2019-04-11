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Финансы 11.04.2019 15:36

Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается в 26,2 млн манатов

Объем гарантий Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам для малого и среднего предпринимательства оценивается в 26,184 млн манатов.

Такие данные приведены на сайте фонда.

К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года. На конец 2018 года гарантии АИКГФ по кредитам для МСП оценивались в 17,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает увеличения в 2019 году объема гарантий АИКГФ по кредитам для малого и среднего предпринимательства до 265 млн манатов.

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: АИКГФ, КРЕДИТЫ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]