Лидеры нормандской четверки не встречаются из-за позиции Москвы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встречи лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сейчас не проводятся из-за позиции, занятой российским руководством.

"Почему Путин не проводит "нормандские форматы" сейчас... Поскольку и я, и президент Франции, и канцлер Германии, и президент Соединенных Штатов Америки несколько раз предлагали провести саммит на наивысшем уровне. Ответ Путина был четким - нет, я хочу подождать выборов, поскольку я надеюсь, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко", - сказал П.Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

П.Порошенко связал это со стремлением российского руководства ослабить позиции Киева.

В состав "нормандской четверки" входят Германия, Россия, Украина, Франция.