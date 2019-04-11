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СНГ 11.04.2019 17:32

Лидеры нормандской четверки не встречаются из-за позиции Москвы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встречи лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сейчас не проводятся из-за позиции, занятой российским руководством.

"Почему Путин не проводит "нормандские форматы" сейчас... Поскольку и я, и президент Франции, и канцлер Германии, и президент Соединенных Штатов Америки несколько раз предлагали провести саммит на наивысшем уровне. Ответ Путина был четким - нет, я хочу подождать выборов, поскольку я надеюсь, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко", - сказал П.Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

П.Порошенко связал это со стремлением российского руководства ослабить позиции Киева.

В состав "нормандской четверки" входят Германия, Россия, Украина, Франция.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, "ЧЕТВЕРКА", РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]