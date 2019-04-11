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СНГ 11.04.2019 19:41

Вопрос о выводе Байконура из-под аренды России не рассматривается - Рогозин

Вопрос о выводе Байконура из-под аренды России не рассматривается, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вывода из аренды? Мы недавно подписали только продление аренды до 2050 года. Какой вывод аренды?", - сказал Д.Рогозин на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Я читаю какие-то сообщения, что у нас есть сомнения. У нас нет никаких сомнений. Мы нормально работаем", - сказал Д.Рогозин, отметив, что он недавно посетил Казахстан и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Очень внимательный, доброжелательный и ответственный разговор был на эту тему, в том числе о будущем "Байтерека". Сразу хочу сказать... У нас нет сомнений в том, что надо в этом направлении работать", - сказал Д.Рогозин о содержании беседы с президентом Казахстана.

"Байтерек" - проект создания казахстанского космического ракетного комплекса (КРК) на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты. Первый пуск с комплекса планируется осуществить в 2022 году.

Д.Рогозин сообщил, что 27 апреля на Байконуре планирует встретиться с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. По его словам, будет, в частности, обсуждаться вопрос о передаче Казахстану ряда объектов, построенных при участии России.

Ранее в четверг вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин заявил, что вопрос о выводе из-под российской аренды города Байконур рассматривается в казахстанских госорганах.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов, плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода", - сказал М.Нургожин в четверг на пленарном заседании сената Казахстана, отвечая на вопрос депутата о возможности вывода из-под российской аренды города Байконур.

"Предварительно, с руководством "Роскосмоса" мы тоже эти вопросы в устном порядке обсуждали. Это непростой вопрос, есть свои минусы и плюсы, мы по этому поводу отдельно вам готовы доложить после проведения ряда обсуждений", - добавил он.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Казахстан имеет в Байконуре специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.

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Тэги: РОССИЯ, БАЙКОНУР, АРЕНДА, РОГОЗИН


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