Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана опровергло якобы имеющиеся планы вывести космический комплекс "Байконур" из-под российской аренды.

"Казахстанская сторона сохраняет приверженность международным договорам, заключенным с Российской Федерацией, по комплексу "Байконур", в том числе по срокам аренды комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в четверг.

Согласно межгосударственному соглашению о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур", заключенному 9 января 2004 года, аренда РФ комплекса "Байконур" продлена до 2050 года, отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что все поднятые депутатами сената парламента Казахстана вопросы социально-экономического развития города Байконур будут рассмотрены на ближайшем заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", возглавляемой заместителями глав правительств Казахстана и России.

Ранее в четверг замминистра по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин заявил, что вопрос о выводе из-под российской аренды города Байконур рассматривается в казахстанских госорганах.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов, плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода", - сказал М.Нургожин в четверг на пленарном заседании сената Казахстана, отвечая на вопрос депутата о возможности вывода из-под российской аренды города Байконур.

"Предварительно, с руководством "Роскосмоса" мы тоже эти вопросы в устном порядке обсуждали. Это непростой вопрос, есть свои минусы и плюсы, мы по этому поводу отдельно вам готовы доложить после проведения ряда обсуждений", - добавил М.Нургожин.

Позже в этот же день глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что вопрос о выводе Байконура из-под аренды России не рассматривается.

"Вывода из аренды? Мы недавно подписали только продление аренды до 2050 года. Какой вывод аренды?", - сказал Д.Рогозин на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Я читаю какие-то сообщения, что у нас есть сомнения. У нас нет никаких сомнений. Мы нормально работаем", - сказал Д.Рогозин, отметив, что он недавно посетил Казахстан и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Д.Рогозин также сообщил, что 27 апреля на Байконуре планирует встретиться с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. По его словам, будет, в частности, обсуждаться вопрос о передаче Казахстану ряда объектов, построенных при участии России.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Казахстан имеет в Байконуре специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.