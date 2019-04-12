Израильский космический зонд разбился при посадке на Луну

Израильский космический аппарат Beresheet ("Берешит") потерпел катастрофу в четверг при совершении посадки на Луну, сообщила израильская частная организация - разработчик зонда SpaceIL.
"К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", - сказал представитель компании.
По имеющимся данным, в процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у аппарата отказал основной двигатель, система связи, в том числе прекратилась передача данных телеметрии.
Израильский зонд должен был прилуниться в 22:30 мск в районе Моря Ясности на видимой стороне естественного спутника Земли. Планировалось, что после прилунения израильский "луноход" осуществит несколько "прыжков" над поверхностью Луны на общее расстояние около 500 метров от места посадки, сделает серию фотографий, а также проведет анализ грунта и другие научные исследования. Общая продолжительность работы аппарата на поверхности Луны до разрядки его батарей должна была составить около 72 часов.
По сообщению SpaceIL, накануне вечером был успешно совершен последний маневр для корректировки орбиты аппарата и подготовки к предстоящей посадке. После торможения Beresheet перешел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с апогеем 200 км и перигеем 15-17 км и с двухчасовым периодом обращения.
В районе планировавшейся посадки израильского космического аппарата в разные времена в прошлом совершили посадку советская автоматическая межпланетная станция "Луна-21", доставившая на поверхность Луны самоходный аппарат "Луноход-2", а также посадочные лунные модули американских пилотируемых космических кораблей Apollo 15 и 17.
Масса израильского лунного аппарата составляла всего 585 кг. При этом на топливо приходилось 430 кг.
Ранее во время выхода на орбиту Луны он провел фотосъемку поверхности ее обратной, невидимой стороны.
Как сообщалось, израильский космический аппарат Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
В рамках проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет около 95 млн долл., Израиль должен был сталь четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. При этом Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, является первым частным космическим аппаратом, запущенным к Луне.
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