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Инфраструктура и тендеры 12.04.2019 10:05

Азеригаз отбирает поставщиков оборудования для газификации Шамкирского агропарка и нежилого участка в Кюрдамире

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает поставщиков материалов и оборудования для газификации ООО «Шамкирский Агропарк» в г.Шамкир и нежилой территории ООО «Qalobal Aqro» в Кюрдамирском районе, -говорится в объявлении объединения.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего семь лотов: закупка труб (лот-1), полиэтиленовых труб (лот-2), соединений полиэтиленовых труб (лот-3), соединений труб (лот-4), заглушек (лот-5), оборудования (лот-6) и вспомогательных материалов (лот-7).

Стоимость участия в лотах 2 и 5 – 236 манатов, в остальных – по 118 манатов.

Срок реализации работ -2 месяца.

Тендерные предложения компаний принимаются до 10:30 13 мая. Тендерная процедура состоится в тот же день.

Телефон для справок: (99412) 521-00-00 (внут. 29108). Контактное лицо: Вагиф Рагимов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ПОСТАВЩИКИ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]