Афганское движение "Талибан" заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".
"Наши обязательства по джихаду еще не выполнены. Хотя значительная часть нашей родины освобождена от врагов, силы иностранных оккупантов все еще продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу мусульманскую страну", - говорится в распространенном движением заявлении.
Целями операция "Победа", которая будет проводиться в масштабах всего Афганистана, являются "истребление оккупации" и "очищение нашей мусульманской Родины от вторжения и коррупции", отмечается в нем.
Представитель министерства обороны Афганистана отметил в связи с этим, что заявление талибов - "чистой воды пропаганда".
"Талибан" не сможет достичь своих злонамеренных целей, и все их операции обречены на поражение, как это было в предыдущие годы", - заявил он.
Наблюдатели обращают внимание, что талибы распространили заявление в условиях, когда движение и США ведут переговоры по вопросам мирного урегулирования в Афганистане.
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения по оснащению воинских частей вооружением и боеприпасами
Президент Алиев наградил Матвиенко орденом «Дружбы» за особый вклад в сотрудничество между Азербайджаном и РФ
Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым
Покупатель казахстанского урана привлек еще $34 млн на рынке
Узбекнефтегаз намерен привлечь $1 млрд от размещения дебютных евробондов - FT
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР