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Дальнее зарубежье 12.04.2019 10:06

Афганские талибы объявили о начале "весеннего наступления"

Афганское движение "Талибан" заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".

"Наши обязательства по джихаду еще не выполнены. Хотя значительная часть нашей родины освобождена от врагов, силы иностранных оккупантов все еще продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу мусульманскую страну", - говорится в распространенном движением заявлении.

Целями операция "Победа", которая будет проводиться в масштабах всего Афганистана, являются "истребление оккупации" и "очищение нашей мусульманской Родины от вторжения и коррупции", отмечается в нем.

Представитель министерства обороны Афганистана отметил в связи с этим, что заявление талибов - "чистой воды пропаганда".

"Талибан" не сможет достичь своих злонамеренных целей, и все их операции обречены на поражение, как это было в предыдущие годы", - заявил он.

Наблюдатели обращают внимание, что талибы распространили заявление в условиях, когда движение и США ведут переговоры по вопросам мирного урегулирования в Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]