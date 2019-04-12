Новый президент Казахстана назвал административной ретивостью размещение его портретов на билбордах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным размещение билбордов со своим изображением на улицах в городе Актау, куда он накануне прибыл с рабочей поездкой.
"Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?" - сказал К.Токаев в пятницу во время встречи с общественностью. Слова президента цитирует его пресс-служба в твиттере.
По словам главы государства, билборды должны демонстрировать "реальные успехи нашего государства во главе с Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ)".
"Это мое указание акимам (главам администраций - ИФ) всех уровней", - добавил К.Токаев.
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