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СНГ 12.04.2019 11:48

Новый президент Казахстана назвал административной ретивостью размещение его портретов на билбордах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным размещение билбордов со своим изображением на улицах в городе Актау, куда он накануне прибыл с рабочей поездкой.

"Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?" - сказал К.Токаев в пятницу во время встречи с общественностью. Слова президента цитирует его пресс-служба в твиттере.

По словам главы государства, билборды должны демонстрировать "реальные успехи нашего государства во главе с Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ)".

"Это мое указание акимам (главам администраций - ИФ) всех уровней", - добавил К.Токаев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БИЛБОРДЫ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]