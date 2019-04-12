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Бизнес и законодательство 12.04.2019 11:22

Азербайджан занимает 33-е место в Европе по количеству ресторанов McDonalds

Азербайджан занимает 33-е место в мире по количеству насчитываемых в стране ресторанов McDonalds, сообщает vividmaps.

«В Азербайджане действуют 12 ресторанов McDonalds, по этому показателю страна занимает 33-е место среди европейских государств», - отмечается в данных.

Всего в 2017 году в мире насчитывалось 37,241 тыс. ресторанов McDonalds.

«В Европе их число составило 8,345 тыс. Германия была европейской страной с наибольшим количеством ресторанов McDonalds в 2017 году. Там подобных ресторанов насчитывалось 1,48 тыс.», - передает vividmaps.

На втором месте на европейском континенте по числу McDonalds в 2017 году шла Франция (включая Монако) – 1,442 тыс. ресторанов, на третьем Великобритания – 1,285 тыс.

Далее следуют Россия - 645 ресторанов, Италия (включая Сан-Марино) – 556, Испания (включая Гибралтар) – 509, Польша – 402, Нидерланды – 246, Швеция – 214. Замыкала первую десятку европейских стран с наибольшим числом ресторанов McDonalds Австрия – 193.

Р.Бабаев

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Тэги: MCDONALDS, ЕВРОПА, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]