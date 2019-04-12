Глава Минобороны Азербайджана дал поручения по оснащению воинских частей вооружением и боеприпасами

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал указания, касающиеся оснащения воинских частей вооружением и боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборонное ведомство сообщает, что в главном управлении материально-технического обеспечения (МТО) Минобороны состоялось совещание по итогам первого квартала 2019 года.

«Был проведен анализ состояния боеготовности арсеналов, баз, складов и воинских частей главного управления МТО и морально-психологическое состояние личного состава»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что «должностным лицам были доведены указания министра обороны в связи с оснащением воинских частей вооружением, боеприпасами, продовольственным, вещевым и имущественным обеспечением, а также улучшением социально-бытовых условий личного состава во втором квартале текущего года».

Ф.Исазаде