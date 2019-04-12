Азербайджан в проект ЮГК в I квартале вложил $320 млн - SOCAR

Затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК в I-ом квартале 2019 года составили $320 млн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
«В 2019 году поступления ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" от средств, привлеченных от международных финансовых институтов, от продажи газа и конденсата и в виде банковских процентов, в целом, ожидаются в объеме $597 млн. Из этих средств по состоянию на 29 марта 2019 года в рамках проекта ЮГК уже использовано $320 млн», - отметил И.Ахмедов.
Он также напомнил, что стоимость проекта создания Южного газового коридора в настоящее время оценивается в $40 млрд против первоначальной оценки в $45 млрд.
«Азербайджан свои финансовые обязательства по всем сегментам ЮГК выполнил в целом более, чем на 90%», - отметил И.Ахмедов.
Ранее со ссылкой на И.Ахмедова сообщалось, что в 2019 году ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.
По состоянию на конец 2018 года расходы Азербайджана в рамках проекта составили $9,6 млрд. В целом, общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК по 2020 год включительно, оценивается в $11,5 млрд.
ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
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