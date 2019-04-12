Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.04.2019 12:27

Азербайджан в проект ЮГК в I квартале вложил $320 млн - SOCAR

Затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК в I-ом квартале 2019 года составили $320 млн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«В 2019 году поступления ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" от средств, привлеченных от международных финансовых институтов, от продажи газа и конденсата и в виде банковских процентов, в целом, ожидаются в объеме $597 млн. Из этих средств по состоянию на 29 марта 2019 года в рамках проекта ЮГК уже использовано $320 млн», - отметил И.Ахмедов.

Он также напомнил, что стоимость проекта создания Южного газового коридора в настоящее время оценивается в $40 млрд против первоначальной оценки в $45 млрд.

«Азербайджан свои финансовые обязательства по всем сегментам ЮГК выполнил в целом более, чем на 90%», - отметил И.Ахмедов.

Ранее со ссылкой на И.Ахмедова сообщалось, что в 2019 году ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.

По состоянию на конец 2018 года расходы Азербайджана в рамках проекта составили $9,6 млрд. В целом, общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК по 2020 год включительно, оценивается в $11,5 млрд.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮГК, РАСХОДЫ


Похожие новости


Азербайджан до сих пор в проект ЮГК вложил около $10 млрд, в 2019г вложит около $0,9 млрд - SOCAR CQD до 2021г направит еще $2,4 млрд на проект ЮГК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]