Представители СЕ посетят в 2020 году Азербайджан для изучения ситуации с заключенными

Комитет Совета Европы по борьбе с пытками (Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания - КПП) утвердил программу периодических посещений на 2020 год, в рамках которой планируется визит в Азербайджан.

«КПП 9 апреля объявил о программе периодических посещений на 2020 год. Комитет намерен рассмотреть вопрос об обращении с лицами, лишенными свободы, в следующих странах: Азербайджан, Финляндия, Германия, Молдова, Монако, Сербия, Испания и Швеция», - отмечается в сообщении пресс-службы СЕ.

Сроки визитов в эти страны будут определяться исходя из обстоятельств.

А.Азизов