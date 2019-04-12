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Внешняя политика 12.04.2019 14:44

Представители СЕ посетят в 2020 году Азербайджан для изучения ситуации с заключенными

Комитет Совета Европы по борьбе с пытками (Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания - КПП) утвердил программу периодических посещений на 2020 год, в рамках которой планируется визит в Азербайджан.

«КПП 9 апреля объявил о программе периодических посещений на 2020 год. Комитет намерен рассмотреть вопрос об обращении с лицами, лишенными свободы, в следующих странах: Азербайджан, Финляндия, Германия, Молдова, Монако, Сербия, Испания и Швеция», - отмечается в сообщении пресс-службы СЕ.

Сроки визитов в эти страны будут определяться исходя из обстоятельств.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕ, ВИЗИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]