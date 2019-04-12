MBNP планирует к 2020г принять новые правила банковского регулирования в Азербайджане – Moody`s

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана планирует к 2020 году принять новые правила банковского регулирования, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
"Moody`s ожидает, что текущие реформы финансового сектора повысят качество пруденциальной политики, банковского надзора и обмена информацией, что позволит банкам лучше оценивать и управлять кредитными рисками. В частности, MBNP внедряет новые банковские правила, отраженных законодательстве (в изменениях в банковском законодательстве – ИФ), который, как ожидает Moody`s, будет одобрен парламентом и президентом к 2020 году", - говорится в сообщении.
Более строгие нормативные требования в отношении адекватности капитала и валютных рисков, по оценкам агентства, приведут к повышению капитализации банков и ограничат валютные риски по сравнению с 2014-2017гг.
"В частности, отношение совокупного капитала к рисковым активам выросло в среднем до 20% к концу 2018 года с 12% по состоянию на конец 2016 года. Более высокие уровни капитала частично позволили возобновить рост кредитования реального сектора экономики в четвертом квартале 2018 года. Этот рост в основном был обусловлен кредитами в местной валюте, которые менее уязвимы к резкому обесценению маната", - отмечается в сообщении.
Хотя по состоянию на конец 2018 года уровень необслуживаемых кредитов остается высоким и составляет около 12% от общего объема кредитов, Moody`s также ожидает улучшения качества активов, что обусловлено продолжающимся экономическим ростом и недавно объявленными мерами, направленными на снижение долгового бремени мелких розничных заемщиков. Эти меры возместят мелким заемщикам затраты в связи с девальвацией нацвалюты в 2015 году и побудят банки реструктурировать просроченные кредиты.
"Тем не менее, банковский сектор остается хрупким, так как доверие к финансовой системе остается слабым, а уровень долларизации остается высокими. Правительство продлило полное страхование вкладов еще на год - до марта 2020 года. Уровень долларизации также является одним из самых высоких в регионе: на конец февраля 2019 года депозиты в иностранной валюте составляют 65% от общего объема депозитов по сравнению с кредитами в иностранной валюте, которые составляют 37% от общего объема кредитов. Это подразумевает постоянную уязвимость банковских балансов к обесцениванию в местной валюте", - говорится в сообщении.
А.Мамедов
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