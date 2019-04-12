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СНГ 12.04.2019 17:02

На телеканале "Мир" с недоумением восприняли свое исключение из списка обязательных к трансляции в Казахстане

В Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" удивлены решением исключить телеканал из перечня обязательных к трансляции в Казахстане.

"Данный документ вызывает у нас искреннее недоумение. Ведь за все 25 лет существования межгосударственной телерадиокомпании "Мир" мы всегда ощущали поддержку руководства Казахстана как одного из учредителей нашей компании", - сказал в пятницу "Интерфаксу" председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин.

По его словам, именно в Казахстане телеканал "Мир" впервые вышел в эфир, а автором идеи создания канала был первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Также Р.Батыршин сообщил, что, согласно данным измерителя TNS Central Asia, "Мир" входит в пятерку самых популярных телеканалов Казахстана, и его рейтинги за последние 8 лет выросли более чем в 30 раз.

Ранее в СМИ Казахстана был опубликован новый перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории республики. Согласно этому документу, телеканал "Мир" исключен из этого списка.

Телеканал "Мир" является обязательным к трансляции во всех странах Евразийского экономического союза: России, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Казахстане.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, КАЗАХСТАН, ТРАНСЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]