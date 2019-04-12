В Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" удивлены решением исключить телеканал из перечня обязательных к трансляции в Казахстане.

"Данный документ вызывает у нас искреннее недоумение. Ведь за все 25 лет существования межгосударственной телерадиокомпании "Мир" мы всегда ощущали поддержку руководства Казахстана как одного из учредителей нашей компании", - сказал в пятницу "Интерфаксу" председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин.

По его словам, именно в Казахстане телеканал "Мир" впервые вышел в эфир, а автором идеи создания канала был первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Также Р.Батыршин сообщил, что, согласно данным измерителя TNS Central Asia, "Мир" входит в пятерку самых популярных телеканалов Казахстана, и его рейтинги за последние 8 лет выросли более чем в 30 раз.

Ранее в СМИ Казахстана был опубликован новый перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории республики. Согласно этому документу, телеканал "Мир" исключен из этого списка.

Телеканал "Мир" является обязательным к трансляции во всех странах Евразийского экономического союза: России, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Казахстане.