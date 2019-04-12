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Дальнее зарубежье 12.04.2019 16:31

Вооруженные силы Филиппин уничтожили 12 боевиков на юге страны

Вооруженные силы Филиппин в ходе боев с группировкой "Абу Сайяф" на юге страны уничтожили 12 боевиков, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Столкновения произошли в провинции Сулу в районе города Патикул.

Еще несколько военнослужащих получили ранения.

Исламистская группировка "Абу Сайяф" действует на филиппинских островах Минданао, Сулу и Басилан. В 2014 году ее руководство присягнуло на верность группировке "Исламское государство" .

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, БОЕВИКИ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]