Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦСИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ, направленный на организацию деятельности Центра социальных исследований (ЦСИ), сообщает сайт главы государства.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом страны штатное расписание и фонд заработной платы Центра и в течение одного месяца предпринять необходимые меры по обеспечению Центра административным зданием и укреплению его материально-технической базы.

Кроме этого, И.Алиев утвердил Устав Центра.

Указом президента Центру необходимо согласовать с главой государства направления развития, стратегические цели и план своей деятельности.

Центр социальных исследований создан указом президента И.Алиева от 8 февраля 2019 года.

ЦСИ является публичным юрлицом, осуществляющим системный анализ динамики развития общественных отношений, определяющим тенденции и прогнозирующим изменения в этой области, изучающим возможные последствия этих изменений для общества.

Кроме того, ЦСИ с применением современных информационных технологий и научных подходов будет изучать общественное мнение, обеспечивать проведение социальных исследований, и представлять в госорганы результаты научно-аналитического анализа.

Председателем ЦСИ является Захид Орудж.

Р.Бабаев