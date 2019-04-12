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Внутренняя политика 12.04.2019 16:02

Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦСИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ, направленный на организацию деятельности Центра социальных исследований (ЦСИ), сообщает сайт главы государства.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом страны штатное расписание и фонд заработной платы Центра и в течение одного месяца предпринять необходимые меры по обеспечению Центра административным зданием и укреплению его материально-технической базы.

Кроме этого, И.Алиев утвердил Устав Центра.

Указом президента Центру необходимо согласовать с главой государства направления развития, стратегические цели и план своей деятельности.

Центр социальных исследований создан указом президента И.Алиева от 8 февраля 2019 года.

ЦСИ является публичным юрлицом, осуществляющим системный анализ динамики развития общественных отношений, определяющим тенденции и прогнозирующим изменения в этой области, изучающим возможные последствия этих изменений для общества.

Кроме того, ЦСИ с применением современных информационных технологий и научных подходов будет изучать общественное мнение, обеспечивать проведение социальных исследований, и представлять в госорганы результаты научно-аналитического анализа.

Председателем ЦСИ является Захид Орудж.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦСИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]