Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦСИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ, направленный на организацию деятельности Центра социальных исследований (ЦСИ), сообщает сайт главы государства.
В соответствии с указом, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом страны штатное расписание и фонд заработной платы Центра и в течение одного месяца предпринять необходимые меры по обеспечению Центра административным зданием и укреплению его материально-технической базы.
Кроме этого, И.Алиев утвердил Устав Центра.
Указом президента Центру необходимо согласовать с главой государства направления развития, стратегические цели и план своей деятельности.
Центр социальных исследований создан указом президента И.Алиева от 8 февраля 2019 года.
ЦСИ является публичным юрлицом, осуществляющим системный анализ динамики развития общественных отношений, определяющим тенденции и прогнозирующим изменения в этой области, изучающим возможные последствия этих изменений для общества.
Кроме того, ЦСИ с применением современных информационных технологий и научных подходов будет изучать общественное мнение, обеспечивать проведение социальных исследований, и представлять в госорганы результаты научно-аналитического анализа.
Председателем ЦСИ является Захид Орудж.
Р.Бабаев
Сангачальская электростанция будет введена в строй в Азербайджане в 2020г
Азербайджанский Kapital Bank объявил о структурных изменениях и новых назначениях
Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 0,3% ВВП - Минфина
Россия готова увеличить объемы госстипендий для студентов из Азербайджана – Матвиенко
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
На телеканале "Мир" с недоумением восприняли свое исключение из списка обязательных к трансляции в Казахстане
Путин уверен, что Ким Чен Ын будет содействовать укреплению мира на Корейском полуострове
Вооруженные силы Филиппин уничтожили 12 боевиков на юге страны
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР