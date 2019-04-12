Экс-лидер партии британских евроскептиков UKIP возглавил новую партию для участия в выборах в Европарламент

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж возгласил новую партию - Brexit Party - и будет участвовать в выборах в Европарламент, сообщает в пятницу BBC.
"Эта партия создана не только для того, чтобы бороться на выборах в Европейский парламент или чтобы выразить свой гнев (в связи с отсрочкой Brexit - ИФ). Партия Brexit Party сделает свой первый шаг 23 мая (в день выборов в Европарламент - ИФ), мы изменим политику к лучшему", - сказал Н.Фараж, выступая в городе Ковентри.
Ранее Н.Фараж заявлял, что участие Brexit Party в выборах в Европарламент будет реакцией на очередной перенос сроков Brexit. Кроме того, по его словам, у UKIP и Brexit Party не отличается политика, а единственная разница между ними состоит в партийных кадрах.
В свою очередь, действующий лидер партии UKIP Джерард Баттен подверг критике слова Н.Фаража о том, что две партии практически идентичны. "У UKIP есть программный документ и политика (в отличие от Brexit Party - ИФ)"- сказал Дж.Баттен.
В минувший четверг по итогам саммита Евросоюза, посвященного Brexit, стало известно, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября текущего года.
В принятом на саммите постановлении говорится, что если Великобритания будет по-прежнему оставаться государством-членом к европейским выборам 23-26 мая 2019 год, и если она не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года, то будет обязана провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством Евросоюза.
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