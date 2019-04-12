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Финансы 12.04.2019 16:39

Азербайджанский Kapital Bank объявил о структурных изменениях и новых назначениях

Азербайджанский «Kapital Bank» осуществил структурные изменения и произвел ряд новых назначений, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Юридический департамент банка переименован в Департамент права и комплаенса, департамент IT-инноваций и развития – в Департамент развития информационных систем", - отметили в банке.

Директор департамента менеджмента клиентов Самир Мамедов назначен главным маркетинговым администратором, директор Департамента комплаенса Кямал Абдуллаев – главным администратором по комплаенсу, директор Департамента IT-инфраструктуры Ренад Джафаров – директором Департамента управления банковскими системами, директор Департамента банковских продуктов Игбал Рустамов – советником председателя правления банка.

Наряду с этим, Илаха Газыева назначена директором операционного департамента, Насими Хасыев – директором Департамента по работе с малыми и средними предпринимателями, Турал Айвазлы – директором Департамента по управлению филиальной сетью.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755%) и физические лица (0,1245%).

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, СТРУКТУРА, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]