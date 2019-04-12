Азербайджанский Kapital Bank объявил о структурных изменениях и новых назначениях

Азербайджанский «Kapital Bank» осуществил структурные изменения и произвел ряд новых назначений, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Юридический департамент банка переименован в Департамент права и комплаенса, департамент IT-инноваций и развития – в Департамент развития информационных систем", - отметили в банке.
Директор департамента менеджмента клиентов Самир Мамедов назначен главным маркетинговым администратором, директор Департамента комплаенса Кямал Абдуллаев – главным администратором по комплаенсу, директор Департамента IT-инфраструктуры Ренад Джафаров – директором Департамента управления банковскими системами, директор Департамента банковских продуктов Игбал Рустамов – советником председателя правления банка.
Наряду с этим, Илаха Газыева назначена директором операционного департамента, Насими Хасыев – директором Департамента по работе с малыми и средними предпринимателями, Турал Айвазлы – директором Департамента по управлению филиальной сетью.
«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755%) и физические лица (0,1245%).
А.Мамедов
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