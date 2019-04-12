Международный уголовный суд отклонил запрос о расследовании военных преступлений в Афганистане

В Международном уголовном суде (МУС) отклонили запрос о проведении расследования военных преступлений в Афганистане в период с 2003 года, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление МУС.
В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда подала запрос о расследовании военных преступлений в Афганистане, предположительно, совершенных как движением "Талибан" , так и представителями правительства Афганистана и иностранного военного контингента, в том числе американскими военными.
"Судьи решили, что расследование ситуации в Афганистане на этом этапе не может быть проведено в интересах правосудия", - говорится в заявлении суда.
Однако СМИ отмечают, что за неделю этого заявления США аннулировали визу у Ф.Бенсуды.
США не признают юрисдикции МУС, а американские власти утверждают, что в США существуют собственные механизмы преследования и наказания военных за те или иные нарушения.
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