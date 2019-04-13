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Дальнее зарубежье 13.04.2019 12:04

Двое боевиков из Таджикистана убиты в пятницу в ходе операции армейского спецназа на севере Афганистана

Двое боевиков из Таджикистана убиты в пятницу в ходе операции армейского спецназа на севере страны, сообщили в пресс-центре министерства обороны Исламской Республики Афганистан (ИРА).

"Спецназовцы министерства обороны в пятницу провели операцию против вооруженной группы теневого главы движения "Талибан" в уезде Чахардара провинции Кундуз (северо-восток Афганистана) доктора Хусайна, в результате чего были убиты 9 террористов, еще 9 тяжело ранены", сообщили в военном ведомстве ИРА.

Отмечается, что военные захватили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших боевикам, амуницию, а несколько контрольно-пропускных пунктов и штаб-квартира экстремистов были уничтожены.

Представитель министерство обороны ИРА отметил, что среди убитых боевиков были обнаружены тела двух уроженцев Таджикистана: муллы Асифа, известного как Омер, и Али, известного как Усман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]