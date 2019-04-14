Троих рыбаков сняли со льдины на юге Сахалина

Спасатели сняли троих рыбаков-любителей со льдины на юге Сахалина в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Спасательная операция закончилась. С применением судна на воздушной подушке "Хивус" было перевезено три рыбака-любителя", - говорится в сообщении.

В спасательной операции были задействованы четыре человека.

Как сообщалось, инцидент произошел заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области. Трое рыбаков оказались на льдине, оторвавшейся от основного ледяного поля на 200 метров в трех километрах от берега.