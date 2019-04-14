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СНГ 14.04.2019 09:56

Троих рыбаков сняли со льдины на юге Сахалина

Спасатели сняли троих рыбаков-любителей со льдины на юге Сахалина в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Спасательная операция закончилась. С применением судна на воздушной подушке "Хивус" было перевезено три рыбака-любителя", - говорится в сообщении.

В спасательной операции были задействованы четыре человека.

Как сообщалось, инцидент произошел заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области. Трое рыбаков оказались на льдине, оторвавшейся от основного ледяного поля на 200 метров в трех километрах от берега.

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]