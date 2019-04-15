Авиакомпании РФ в марте задержали почти 5% международных чартерных рейсов

Авиакомпании РФ в марте 2019 года задержали более чем на два часа 4,9% всех выполненных международных чартерных рейсов, свидетельствует статистика Росавиации.

Статистика включает данные 21 авиакомпании, которые совершили всего 1,627 тыс. вылетов, в том числе 79, или 4,9%, с задержкой. При этом 21 чартер был отправлен с опозданием более чем на 6 часов.

Формальный лидер по доле задержек - авиакомпания iFly, выполнившая с опозданием 2 из 21 чартерных рейса (9,5%). Вторую строчку с показателем задержек 8,7% поделили AZUR air (45 из 515) и Royal Flight (20 из 231).

В статистике, включающей внутренние и международные регулярные полеты, а также внутренние чартеры, по доле задержек в марте лидировала авиакомпания AZUR air, ее показатель - 10,62%, или 12 из 113 рейсов. Второе место у iFly (7,66%, 20 из 261), третье - у NordStar (6,76%, 63 из 932). Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в прошлом месяце выполнила с задержкой 275 из 24,062 тыс. таких рейсов (1,14%).