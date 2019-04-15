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ТЭК 15.04.2019 15:11

Замбия планирует построить АЭС через 10-15 лет

Замбия планирует построить АЭС через 10-15 лет, заявил глава агентства по атомной энергии Замбии Роланд Мсиска.

"Мы считаем, что через 10-15 лет мы должны заполучить атомную электростанцию", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Атомэкспо 2019".

Глава агентства также сообщил, что в настоящее время правительство Замбии занимается законом о ядерной энергетике и строит свою систему по российскому образцу.

Как сообщалось, год назад "Росатом" и министерство высшего образования Замбии заключили контракт на проектирование, поставку и сооружение центра ядерной науки и технологий в Замбии.

Россия и Замбия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного атома весной 2016 года. Прежние договоренности сторон предусматривают сооружение в Замбии центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАМБИЯ, АЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]