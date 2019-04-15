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СНГ 15.04.2019 18:03

Украинские военные проведи масштабные учения сил ПВО под Мариуполем

Широкомасштабные учения по противовоздушной обороне прошли под Мариуполем Донецкой области.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, в учениях приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск - от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны, отмечается в сообщении.

"В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также проведены практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям. Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы ПВО Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, учения прошли "в ответ на учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям, проведенным на территории РФ в 20 км от государственной границы Украины на минувшей неделе".

"Мы должны быть готовы противодействовать группировке врага. В тренировке участвовали подразделения воздушных сил, сухопутных войск, зенитно-ракетные полка и дивизионы, на вооружении которых имеются установки С-300 и Бук-М1", - отметил командующий ООС генерал Сергей Наев.

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Тэги: УКРАИНА, МАРИУПОЛЬ, ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]