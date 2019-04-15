Азерэнержи летом 2019г запустит ПГУ Шимал-2

ОАО «Азерэнержи» планирует летом 2019 года ввести в эксплуатацию вторую парогазовую установку (ПГУ) на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2), отмечается в сообщении пресс-службы общества.
«Строительство ПГУ Шимал-2 в последние месяцы ускорилось и находится на заключительной стадии. На установке совместно со специалистами японской Mitsubishi проводятся наладочные работы, и раз в неделю на один день ПГУ запускается для проверки. Пуск в эксплуатацию ПГУ «Шимал-2» запланирован летом текущего года», - говорится в сообщении.
По оценкам Азерэнержи, за счет совместной эксплуатации ПГУ «Шимал» и «Шимал-2» суммарный объем выработки электроэнергии электростанцией составит 5,7 млрд кВт/час в год.
Как сообщалось, строительство второй парогазовой установки на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2) осуществляется за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) в размере 29 млрд 280 млн японских йен (свыше $275 млн). Кредит предоставлен Азербайджану на 40 лет с 10-летним льготным периодом под процентную ставку 0,75%. Общая стоимость проекта составляет более $330 млн.
Проект предполагает строительство парогазовой установки мощностью 409 МВт, строительство двухкольцевой линии передач 220 кВ длиной 107 км, а также реконструкцию передающих линий и подстанций. Строительство осуществляет японская компания Toyo Engineering Corporation.
На ГРЭС «Шимал» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi на кредит ЯБМС.
Н.Аббасова
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