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Дальнее зарубежье 15.04.2019 21:03

Меркель поздравила Нетаньяху с успехом на выборах и призвала не забывать о "решении двух государств"

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с успехом на выборах и заявила о намерении и дальше сотрудничать с израильским правительством, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер поздравила премьер-министра с успешным результатом его партии на выборах в кнессет, состоявшихся 9 апреля", - сказано в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

"Глядя на процесс ближневосточного урегулирования канцлер указала на важное значение решения "двух государств", которое должно оставаться целью международных усилий по урегулированию конфликта", - указал представитель немецкого правительства.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. Блок правых партий получил большинство мест в Кнессете - парламенте Израиля. Поэтому, как ожидается, Б.Нетаньяху сможет остаться у власти.

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Тэги: ФРГ, ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]