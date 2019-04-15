Противники Пашиняна нанесли граффити на асфальт центральных улиц Еревана

Группа гражданских активистов организовала в Армении акции против действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Утром в понедельник девять человек были доставлены в отделения полиции, после того как нанесли граффити с хештегом #SutNikol (Лживый Никол) на асфальте по центральным улицам Еревана. Днем все они были освобождены. В отношении них составлены акты об административном правонарушении.
"Н.Пашинян захватил власть ложью. Он и сегодня лжет, все его заявления основаны на лжи. Мы решили показать, что не все в Армении верят ему с закрытыми глазами, что есть еще адекватные люди, и наши акции будут продолжаться", - сказал на пресс-конференции в понедельник участник акции, блогер Артур Даниелян.
По его словам, акции с нанесением граффити прошли в понедельник в девяти городах Армении.
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