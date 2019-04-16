Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2019 11:01

Лондон в прошлом году заверял президента Эквадора, что Ассанж не будет казнен - газета

Действующий и бывший главы МИД Британии заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может угрожать смертная казнь, сообщает The Guardian.

"Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что в соответствии с законодательством Соединенного Королевства выдача лица не может быть осуществлена, если соответствующему лицу грозит смертная казнь", - следует из писем главы МИД Великобритании Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона, оказавшимся в распоряжении издания.

Отмечается, что тексты посланий практически идентичны. Письма, подписанные Дж. Хантом и Б.Джонсоном, были направлены Л.Морено 7 марта и 10 августа 2018 года.

В них разъясняется, что если запрос на экстрадицию поступает из страны, в которой смертная казнь возможна, то министр внутренних дел Великобритании сначала должен получить "надлежащие заверения от этой страны в том, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".

При наличии конкурирующих просьб о выдаче в Соединенном Королевстве министр внутренних дел принимает решение о том, какая страна должна иметь приоритет.

В третьем письме от 3 апреля 2019 года посольство Великобритании в Кито заверяет министерство иностранных дел страны на испанском языке, что Дж.Ассанж не может быть подвергнут "бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию", согласно закону о правах человека 1998 года в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее президент Эквадора Л.Морено заявлял, что получил от Великобритании письменные гарантии относительно того, что Дж.Ассанжа не отправят в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь.

Британская полиция на прошлой неделе смогла арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе в связи с запросом США на его экстрадицию.

В подробном 12-страничном письме Л.Морено от 10 апреля 2019 года, с которым ознакомилось издание, глава МИД Эквадора Хосе Валенсиа, назвал девять причин, чтобы лишить Дж.Ассанжа убежища.

Среди основных - недостойное поведение, ухудшающееся здоровье и стоимость содержания основателя WikiLeaks.

Согласно письму, с 2012 по 2018 год Эквадор потратил больше $5.8 млн на безопасность своего гостя и почти $ 400 тыс. на его медицинские расходы, еду и прачечную.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКВАДОР, АССАНЖ, ПИСЬМА


Похожие новости


Лондонская полиция арестовала Ассанжа Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД Ассандж надеется, что проживет в посольстве Эквадора в Лондоне не больше года Британский МИД хочет возобновить переговоры по Ассанджу Британский МИД сожалеет по поводу того, что Эквадор предоставил убежище Ассанджу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]