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Внешняя политика 16.04.2019 09:27

Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД

Соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море между пятью прикаспийскими странами (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) может быть подготовлено за несколько заседаний рабочей группы, считает глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Для полноценной имплементации положений конвенции в части делимитации морской акватории нам необходимо в возможно короткие сроки завершить разработку и заключить пятистороннее соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Именно на этом нам нужно сосредоточиться на сегодняшнем заседании и на последующих встречах", - сказал Б.Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря во вторник в Нур-Султане.

"У нас есть очень хорошие основания надеяться, что упомянутое соглашение может быть подготовлено в течение двух-трех заседаний рабочей группы", - добавил министр.

Б.Атамкулов также обратил внимание рабочей группы на экономическую составляющую сотрудничества "каспийской пятерки".

"Актауская конвенция и документы, подписанные в рамках пятого каспийского саммита, заложили прочный фундамент для развития торгово-экономического сотрудничества и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе. Рассчитываем, что, пользуясь существующими инструментами, стороны будут прилагать скоординированные усилия в целях создания благоприятных условий для реализации совместных проектов, в том числе, в нефтегазовой, транспортной и туристической сферах", - заявил глава МИД Казахстана.

По мнению министра, необходимо в полной мере использовать достигнутые договоренности о свободе транзита и свободе мореплавания для развития имеющегося транзитно-транспортного потенциала на взаимовыгодной основе и "превращения региона в значимый международный транспортно-логистический хаб".

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, КАСПИЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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