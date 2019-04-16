Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД

Соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море между пятью прикаспийскими странами (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) может быть подготовлено за несколько заседаний рабочей группы, считает глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов.
"Для полноценной имплементации положений конвенции в части делимитации морской акватории нам необходимо в возможно короткие сроки завершить разработку и заключить пятистороннее соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Именно на этом нам нужно сосредоточиться на сегодняшнем заседании и на последующих встречах", - сказал Б.Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря во вторник в Нур-Султане.
"У нас есть очень хорошие основания надеяться, что упомянутое соглашение может быть подготовлено в течение двух-трех заседаний рабочей группы", - добавил министр.
Б.Атамкулов также обратил внимание рабочей группы на экономическую составляющую сотрудничества "каспийской пятерки".
"Актауская конвенция и документы, подписанные в рамках пятого каспийского саммита, заложили прочный фундамент для развития торгово-экономического сотрудничества и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе. Рассчитываем, что, пользуясь существующими инструментами, стороны будут прилагать скоординированные усилия в целях создания благоприятных условий для реализации совместных проектов, в том числе, в нефтегазовой, транспортной и туристической сферах", - заявил глава МИД Казахстана.
По мнению министра, необходимо в полной мере использовать достигнутые договоренности о свободе транзита и свободе мореплавания для развития имеющегося транзитно-транспортного потенциала на взаимовыгодной основе и "превращения региона в значимый международный транспортно-логистический хаб".
Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.
Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.
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