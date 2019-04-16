Президент Азербайджана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
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