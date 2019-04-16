Азербайджано-белорусское предприятие по сборке тракторов в Турции откроется летом

Азербайджано-белорусское предприятие по сборке тракторов Минского тракторного завода (МТЗ) в Турции откроется в июле 2019 года

«Предприятие по сборке тракторов BELARUS создается в турецком городе Кырыккале при поддержке Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан). Общая площадь предприятия составляет 15 тыс. кв.м. Завод планируют открыть к 1 июля», - сообщает белорусское агентство «БЕЛТА».

По информации агентства, для турецкого рынка разработана специальная версия модели BELARUS-1221 экологического стандарта Евро-4. В 2019 году на новом предприятии планируется произвести 100 тракторов, в 2020 году – 200 единиц.

«Дальше будем возрастать по геометрической прогрессии и выйдем на 2 тыс. единиц. Мощности завода позволят собирать до 3 тыс. тракторов в год. Главное, чтобы были кадры", - сообщил генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, слова которого приводит «БЕЛТА».

По его словам, комплектующие тракторов в больших объемах с МТЗ будут поставляться на Гянджинский автомобильный завод, и далее в Кырыккале для окончательной сборки.

«Логистика кажется сложной, но благодаря льготам, которыми пользуются азербайджанские предприятия в Турции, такая схема выгодна. Вырастут наши поставки. Для Беларуси открыть собственное производство тракторов в Турции было очень дорого. За счет поддержки Гянджинского автозавода и тесных связей между Азербайджаном и Турцией на строительстве только одного корпуса предприятия сэкономлено около $1 млн", - отметил Ф.Домотенко.

Турецкие СМИ со ссылкой на вице-премьера правительства Беларуси Игоря Лященко сообщают, что в настоящее время стоимость белорусских тракторов, которые будут собираться в Турции, на $10 тыс. ниже рыночной.

По его словам, на данном этапе инвестиции в создание предприятия оцениваются в $10 млн.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Баку и Минск намерены совместно осваивать рынки третьих стран за счет организации совместного производства.

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. С 2006 года организует сборку в Гяндже всех типов грузовых автомобилей и тракторов белорусского производства.

Н.Аббасова