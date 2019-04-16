Посла Франции в Киеве возмутила шутка украинского политолога о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон выразила возмущение шуткой украинского политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери после визита кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Париж.
Т.Березовец, который открыто поддерживает другого кандидата в президенты - Петра Порошенко, написал на своей странице в Facebook: "Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".
Такое сообщение возмутило посла Франции в Украине.
"Как вам не стыдно!? Позор", - написала И.Дюмон в своем Twitter в ответ на высказывания Т.Березовца.
Позже Т.Березовец удалил свой пост. "Я не имел намерения обидеть ничьи чувства. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал он.
Т.Березовец не извинился за него, хоть и признал, что "шутка" была за гранью.
"Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток "95-го квартала"?", - заявил журналист-политтехнолог.
Он также вспомнил французское сатирическое издание Charlie Hebdo, которое публикует разного рода карикатуры, репортажи, дискуссии. "Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег?", - поинтересовался Т.Березовец.
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