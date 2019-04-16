За два года экстремистских сайтов в России стало на 70% меньше - Жаров

Количество выявленных в РФ интернет-ресурсов с пропагандой терроризма и экстремизма за два года снизилось на 70%, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Особую опасность для государства, общества и граждан представляет использование Интернета для пропаганды экстремизма и терроризма. (...) Отмечу, что второй год подряд фиксируется снижение количества выявленных интернет-ресурсов с информацией экстремистского характера. Показатели 2018 года почти на 70% ниже показателей 2016-го",- сказал А.Жаров, выступая на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора во вторник.
Он напомнил, что меры по противодействию распространению информационных материалов соответствующего содержания также принимаются во внесудебном порядке - на основании требований генпрокурора России или его заместителей.
Это делается в отношении интернет-ресурсов которые содержат призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, несанкционированным митингам, а также к сайтам зарубежных организаций, признанных в России нежелательными.
По его словам, если в 2016 году в поступивших из Генпрокуратуры требованиях содержались 1396 интернет-ресурса, то в 2017 году их уже 994, а в 2018 году - уже 473.
Помимо этого, в рамках поручений о предотвращении доступа к "зеркалам" запрещенных сайтов, Роскомнадзор самостоятельно выявил почти 74 тыс. интернет-ресурсов - на 16% меньше, чем в 2017 году, добавил А.Жаров.
В общей сложности на сегодняшний день доступ ограничен более чем к 14 тыс. сайтов или страницам сайтов экстремистской тематики, а с остальных противоправная информация была удалена, подчеркнул глава Роскомнадзора.
"Как и ранее, значительная часть экстремистских сайтов содержала пропаганду международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), праворадикальных организаций Украины, в том числе "Правый сектор", УНА - УНСО, УПА (все три запрещены в РФ - ИФ), "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство", батальон "Азов" ",- уточнил А.Жаров.
Кроме того, напомнил он, в марте этого года приняты два закона, расширяющие полномочия Генеральной прокуратуры по противодействию распространению "фейковых" новостей и оскорблению госсимволов в неприличной форме.
"Согласно проведенному ВЦИОМ в марте опросу общественного мнения, о новом законе о лживой информации знают 78% россиян и 83% из них его поддерживают. Это говорит о том, что засилье недостоверных новостей на просторах Интернета - это действительно большая общественная проблема",- считает А.Жаров.
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