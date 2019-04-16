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Регион 16.04.2019 13:07

Министр финансов Турции обсудил с Трампом размещение С-400

Министр финансов Турции Берат Албайрак на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос размещения в Турции российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает во вторник газета "Хюрриет".

"Что касается процесса по С-400, основанного на нуждах Турции, я увидел конструктивную позицию и позитивный подход на уровне президента", - сказал Б.Албайрак турецким журналистам после встречи в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях США в отношении Турции из-за поставок С-400, министр финансов Турции отметил, что в данной ситуации сторонам важно сохранять диалог.

Перед встречей с президентом США Б.Албайрак провел переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучиным и американским министром торговли Уилбуром Россом.

Встреча с министрами была посвящена возможности увеличения товарооборота между Турцией и США с $25 млрд до $75 млрд в год.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]