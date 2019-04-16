Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9219 RUR   0.0264 GBR   2.2254 TRY   0.2927

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.04.2019 15:29

Матвиенко назвала пожар в Нотр-Даме драмой для всей мировой цивилизации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выражает сочувствие руководству и народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, ставшим "драмой для мировой цивилизации".

"Именно такие произведения искусства объединяют людей, делают их лучше, дают импульс культурному и нравственному прогрессу. Вот почему пожар в соборе Нотр-Дам-Де-Пари - драма для всей мировой цивилизации, всего международного сообщества", - цитирует В.Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Спикер СФ отметила, что в России люди близко к сердцу приняли случившееся. "Выражаю своё сочувствие народу Франции, мои коллегам - французским парламентариям, руководителям страны", - заявила В.Матвиенко.

Она выразила уверенность, что собор будет восстановлен.

Спикер СФ глубоко потрясена пожаром в Нотр-Дам де Пари.

"От кадров, запечатлевших охваченные огнём кровлю и шпили величественного здания, сжимается сердце. Собор Парижской Богоматери - это предмет гордости и достояние не только Франции, её граждан, но и одно из ценнейших сокровищ всей мировой культуры. На протяжении многих веков храм никого не оставлял равнодушным", - сказала В.Матвиенко.

По ее словам, для сотен миллионов жителей самых разных стран, представителей многообразных национальных культур и конфессий, видевших Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери "олицетворял собой высочайший взлёт человеческого духа, воплощение красоты и гармонии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, ПАРИЖ, СОБОР


Похожие новости


Матвиенко получила травму ноги Каждый шаг Пхеньяна на пути ядерного разоружения должен сопровождаться ослаблением санкций - Матвиенко Матвиенко надеется на результативность своей поездки в октябре в Южную Корею Матвиенко уверилась о твердом намерении Ким Чен Ына идти по пути денуклеаризации Кореи Евразийский женский форум примет делегации из 120 государств - Матвиенко Саммит РФ-США должен позитивно сказаться на отношениях двух стран - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]