Матвиенко назвала пожар в Нотр-Даме драмой для всей мировой цивилизации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выражает сочувствие руководству и народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, ставшим "драмой для мировой цивилизации".
"Именно такие произведения искусства объединяют людей, делают их лучше, дают импульс культурному и нравственному прогрессу. Вот почему пожар в соборе Нотр-Дам-Де-Пари - драма для всей мировой цивилизации, всего международного сообщества", - цитирует В.Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.
Спикер СФ отметила, что в России люди близко к сердцу приняли случившееся. "Выражаю своё сочувствие народу Франции, мои коллегам - французским парламентариям, руководителям страны", - заявила В.Матвиенко.
Она выразила уверенность, что собор будет восстановлен.
Спикер СФ глубоко потрясена пожаром в Нотр-Дам де Пари.
"От кадров, запечатлевших охваченные огнём кровлю и шпили величественного здания, сжимается сердце. Собор Парижской Богоматери - это предмет гордости и достояние не только Франции, её граждан, но и одно из ценнейших сокровищ всей мировой культуры. На протяжении многих веков храм никого не оставлял равнодушным", - сказала В.Матвиенко.
По ее словам, для сотен миллионов жителей самых разных стран, представителей многообразных национальных культур и конфессий, видевших Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери "олицетворял собой высочайший взлёт человеческого духа, воплощение красоты и гармонии".
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