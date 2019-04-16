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СНГ 16.04.2019 15:40

Участники переговоров по Сирии в Казахстане обсудят завершение формирования Конституционного комитета - МИД Казахстана

В повестке предстоящего очередного раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана значится обсуждение завершения формирования Конституционного комитета, сообщила пресс-служба МИД Казахстана во вторник.

"В предварительной повестке дня обсуждение путей продвижения политического процесса с акцентом на завершение работы по формированию и запуску Конституционного комитета", - говорится в сообщении.

Ожидается также, что очередной раунд переговоров будет посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов на сирийском направлении, "включая текущее развитие ситуации "на земле", в частности, в провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, меры по дальнейшему укреплению доверия между сторонами-конфликта, содействие возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, выправление гуманитарной обстановки и постконфликтное восстановление страны".

Очередной раунд переговоров в столице Казахстана пройдет 25-26 апреля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПОВЕСТКА, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]